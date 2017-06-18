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Португалия в компенсированное время упустила победу над Мексикой на Кубке конфедераций

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Португалия в компенсированное время упустила победу над Мексикой на Кубке конфедераций
Фото: Gettyimages.ru

Сборная Португалии в Казани сыграла вничью с командой Мексики (2:2) на групповом этапе Кубка конфедераций.

На 21-й минуте мяч от ноги Пепе влетел в ворота мексиканцев, однако радость подопечных Фернанду Сантуша оказалась преждевременной. Система видеоповторов, которую впервые использовали на этом турнире, определила положение вне игры.

На 34-й минуте Португалия открыла счет по всем правилам. Вошедший в штрафную соперника Криштиану Роналду выдержал паузу и отдал передачу на Рикарду Куарежму, который забил уже в пустые ворота.

Мексика отыгралась под занавес первого тайма. Карлос Вела выполнил передачу на Хавьера Эрнандеса, и тот головой вколотил мяч в сетку.

На 86-й минуте более активные действующие чемпионы Европы вновь вышли вперед - автором гола стал Седрик Соареш. В уже компенсированное время Эктор Морено сделал счет 2:2.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию игры.

В группе А лидирует сборная России (3 очка), у Португалии и Мексики по одному очку, далее идет Новая Зеландия (0 очков).

21 июня Россия сыграет с Португалией, а Мексика в тот же день встретится с Новой Зеландией.

Матч

Португалия - Мексика - 2:2 (1:1)

Голы

Куарежма 34 (1:0). Эрнандес 42 (1:1). Соареш 86 (2:1). Морено 90 (2:2).

Состав

Португалия: Патрисиу, Пепе, Герреру, Фонте, Соареш, Моутинью (Силва А., 58), Гомеш, Карвалью, Роналду, Нани (Мартинш, 58), Куарежма (Силва А., 82)

Мексика: Очоа, Рейес Д., Лайюн, Морено, Сальседо (Араухо, 67), дос Сантос Х., Эррера, Гуардадо, Эрнандес, Вела (дос Сантос Д., 57), Хименес (Перальта, 78)

Предупреждения:

Силва А., 68; Гомеш, 90 - Гуардадо, 73

Судья:

Нестор Питана (Аргентина)

Место и дата

18 июня 18:00, Казань Арена, Текстовая трансляция

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