Португалия в компенсированное время упустила победу над Мексикой на Кубке конфедераций
Сборная Португалии в Казани сыграла вничью с командой Мексики (2:2) на групповом этапе Кубка конфедераций.
На 21-й минуте мяч от ноги Пепе влетел в ворота мексиканцев, однако радость подопечных Фернанду Сантуша оказалась преждевременной. Система видеоповторов, которую впервые использовали на этом турнире, определила положение вне игры.
На 34-й минуте Португалия открыла счет по всем правилам. Вошедший в штрафную соперника Криштиану Роналду выдержал паузу и отдал передачу на Рикарду Куарежму, который забил уже в пустые ворота.
Мексика отыгралась под занавес первого тайма. Карлос Вела выполнил передачу на Хавьера Эрнандеса, и тот головой вколотил мяч в сетку.
На 86-й минуте более активные действующие чемпионы Европы вновь вышли вперед - автором гола стал Седрик Соареш. В уже компенсированное время Эктор Морено сделал счет 2:2.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию игры.
В группе А лидирует сборная России (3 очка), у Португалии и Мексики по одному очку, далее идет Новая Зеландия (0 очков).
21 июня Россия сыграет с Португалией, а Мексика в тот же день встретится с Новой Зеландией.
Матч
Португалия - Мексика - 2:2 (1:1)
Голы
Куарежма 34 (1:0). Эрнандес 42 (1:1). Соареш 86 (2:1). Морено 90 (2:2).
Состав
Португалия: Патрисиу, Пепе, Герреру, Фонте, Соареш, Моутинью (Силва А., 58), Гомеш, Карвалью, Роналду, Нани (Мартинш, 58), Куарежма (Силва А., 82)
Мексика: Очоа, Рейес Д., Лайюн, Морено, Сальседо (Араухо, 67), дос Сантос Х., Эррера, Гуардадо, Эрнандес, Вела (дос Сантос Д., 57), Хименес (Перальта, 78)
Предупреждения:
Силва А., 68; Гомеш, 90 - Гуардадо, 73
Судья:
Нестор Питана (Аргентина)
Место и дата
18 июня 18:00, Казань Арена, Текстовая трансляция