Португалия в компенсированное время упустила победу над Мексикой на Кубке конфедераций

Сборная Португалии в Казани сыграла вничью с командой Мексики (2:2) на групповом этапе Кубка конфедераций.



На 21-й минуте мяч от ноги Пепе влетел в ворота мексиканцев, однако радость подопечных Фернанду Сантуша оказалась преждевременной. Система видеоповторов, которую впервые использовали на этом турнире, определила положение вне игры.

На 34-й минуте Португалия открыла счет по всем правилам. Вошедший в штрафную соперника Криштиану Роналду выдержал паузу и отдал передачу на Рикарду Куарежму, который забил уже в пустые ворота.

Мексика отыгралась под занавес первого тайма. Карлос Вела выполнил передачу на Хавьера Эрнандеса, и тот головой вколотил мяч в сетку.

На 86-й минуте более активные действующие чемпионы Европы вновь вышли вперед - автором гола стал Седрик Соареш. В уже компенсированное время Эктор Морено сделал счет 2:2.



«Советский спорт» вел текстовую трансляцию игры.

В группе А лидирует сборная России (3 очка), у Португалии и Мексики по одному очку, далее идет Новая Зеландия (0 очков).

21 июня Россия сыграет с Португалией, а Мексика в тот же день встретится с Новой Зеландией.