Роналду попросил агента способствовать его переходу в «Манчестер Юнайтед»
Источник: Сайт Джанлуки Ди МарциоКомментарии
Форвард мадридского «Реала»
Криштиану Роналду хочет вернуться в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает сайт
итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Сообщается, что Роналду
попросил своего агента Жорже Мендеша сделать все возможное, чтобы он смог
вернуться в «Манчестер Юнайтед». Также игроком интересуется «ПСЖ», который
готов выложить любую сумму за португальца. Однако приоритетным вариантом для
Криштиану является переход в «МЮ».
В прошедшем сезоне
32-летний Криштиану Роналду провел 46 матчей за «Реал» и забил 42 мяча при 12
голевых передачах. Вместе с командой он выиграл чемпионат Испании и Лигу
чемпионов.
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