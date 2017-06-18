Роналду попросил агента способствовать его переходу в «Манчестер Юнайтед»

Форвард мадридского «Реала» Криштиану Роналду хочет вернуться в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Сообщается, что Роналду попросил своего агента Жорже Мендеша сделать все возможное, чтобы он смог вернуться в «Манчестер Юнайтед». Также игроком интересуется «ПСЖ», который готов выложить любую сумму за португальца. Однако приоритетным вариантом для Криштиану является переход в «МЮ».

В прошедшем сезоне 32-летний Криштиану Роналду провел 46 матчей за «Реал» и забил 42 мяча при 12 голевых передачах. Вместе с командой он выиграл чемпионат Испании и Лигу чемпионов.