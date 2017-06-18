Антон Назаров: То, как выступает в этом сезоне Ласицкене, выше всяких похвал

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Россиянка Ласицкене победила на этапе «Бриллиантовой лиги» в Юджине Российская спортсменка Мария Ласицкене показала лучший результат в секторе для прыжков в высоту на этапе «Бриллиантовой лиги» в Юджине.

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Ласицкене выступит на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме Чемпионка мира в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене (Кучина) получила приглашение выступить на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме, сообщила агентству «Р-Спорт» менеджер спортсменки Ольга Назарова.

Агент Кучиной: Мы отправили заявки на участие во всех этапах Бриллиантовой лиги Агент действующей чемпионки мира в прыжках в высоту Марии Кучиной Ольга Назарова рассказала, что российская спортсменка выступит на этапе Бриллиантовой лиги в Риме.

Агент Кучиной: Мария выступит на этапе Бриллиантовой лиги в Риме Ольга Назарова, агент действующей чемпионки мира в прыжках в высоту Марии Кучиной, рассказала, что российская спортсменка выступит на этапе Бриллиантовой лиги в Риме.

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