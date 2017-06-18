Антон Назаров: То, как выступает в этом сезоне Ласицкене, выше всяких похвал
Источник: ТАССКомментарии
Старший тренер сборной России по прыжкам в высоту Антон Назаров прокомментировал очередную победу российской спортсменки Марии Ласицкене.
- То, как выступает в этом сезоне Маша, выше всяких похвал, - считает Назаров. - Выиграть семь стартов подряд - это фантастика. Видна блестящая работа тренера, который ведет свою спортсменку к новым высотам. Я думаю, что и дальше Мария будет продолжать радовать своих болельщиков, - передает слова Назарова ТАСС.
Напомним, российская легкоатлетка Мария Ласицкене (Кучина) первенствовала в прыжках в высоту на проходящем в Стокгольме этапе «Бриллиантовой лиги».
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