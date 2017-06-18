Камерун – Чили. Стартовые составы
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Стали известны стартовые
составы команд в матча первого раунда группового турнира Кубка конфедераций
между сборными Камеруна и Чили.
Камерун: Ондоа, Мабука,
Замбо, Тейку, Нгаде, Муканджо, Абубакар, Бассогог, Сиани, Джум, Фай.
Чили: Эррера, Исла,
Фуэнсалида, Видаль, Варгас, Босежур, Медель, Хара, Арангис, Диас, Пуч.
Матч начнется в 21:00 по
Москве. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически