«Кристалл» уступил московскому «Локомотиву» на первом этапе чемпионата России

«Кристалл» в матче первого этапа чемпионата России уступил московскому «Локомотиву» со счетом 4:5.

В составе петербуржцев голы забили Юрий Крашенинников, Дмитрий Шишин, Родриго и Кирилл Романов. Гости ответили точными ударами Алексея Макарова, Маурисиньо и Николая Крышанова, дубль на счету Бориса Никонорова.

После этой встречи петербургский клуб расположился на четвертом месте, имея в активе 8 очков. Железнодорожники с 9 очками - на строчку выше.

Следующий матч «Кристалл» проведет 7 июля против «Спартака», «Локомотив» в этот же день встретится с ЦСКА.