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ЦСКА предложил Теодосичу пятилетний контракт на 34 млн долларов

Источник:  New York PostКомментарии

ЦСКА готов предложить 30-летнему защитнику Милошу Теодосичу порядка 33,9 миллиона долларов на пять лет. Об этом информирует The New York Post.

Как сообщает издание, сразу по окончании сезона ЦСКА предложил сербу трехлетний контракт на 13,5 миллиона долларов. По информации журналиста Дэвида Пича, сам Теодосич рассчитывал подписать соглашение на три года, но получить при этом 25-30 миллионов долларов. Так же президент ЦСКА Андрей Ватунин отметил в интервью Пичу, что армейская команда не сможет конкурировать с клубами НБА, если они сделают предложение.

Сербский защитник выступает за ЦСКА с 2011. В нынешнем сезоне Теодосич провел 21 игру за ЦСКА в Единой лиге, где его показатели составляли 11,3 очка и 6 передач. Кроме этого, на его счету 29 матчей в Евролиге, за которые он в среднем набирал 16,1 очка и делал 6,8 передачи.  

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