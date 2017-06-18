Россия обыграла Иран в матче Мировой лиги и вышла в «Финал шести»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Матч мировой лиги по
волейболу между мужскими сборными России и Ирана завершился победой российской
команды. Счет по партиям - 3:0 в пользу
сборной России.
Матч проходил в Польше. Счет в партиях – 26:24, 25:18, 25:18 в пользу россиян.
Благодаря этой победе сборная
России вышла в «Финал шести» турнира.
Волейбол
Мировая лига
Мужчины
Польша
Россия – Иран — 3:0 (26:24, 25:18, 25:18)
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