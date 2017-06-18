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На чемпионате Европы по боксу российская сборная идет без поражений

Сергей Расторгуев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В Харькове продолжает набирать обороты 42-й чемпионат Европы по боксу среди мужчин. По итогам трех дней соревнований российская сборная имеет в своем активе пять побед – после пяти проведенных поединков.

Сегодня свой первый бой на чемпионате в категории до 81 кг провел Муслим Гаджимагомедов, заменивший не прошедшего украинскую таможню Георгия Кушиташвили. Российский боксер уверенно победил азербайджанца Эльдара Гулиева.

Квалификационные поединки продлятся до 20 июня, после чего начнется стадия четвертьфинальных боев.

Чемпионат Европы в Харькове стартовал 16 июня. Турнир является отборочным к чемпионату мира в Германии, который пройдет в Гамбурге с 25 по 3 сентября этого года.

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