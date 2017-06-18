Антон Назаров: Ласицкене является главным претендентом на то, чтобы побить мировой рекорд

Старший тренер сборной России по прыжкам в высоту Антон Назаров заявил, что российской спортсменке Марии Ласицкене не хватает конкуренции для того, чтобы побить мировой рекорд.

- Маша находится в очень хорошей форме. Она всегда говорит, что если кто-то дышит в спину, то (она) прыгает очень хорошо. Сейчас Мария выступает практически без конкуренции. Вот когда кто-то будет прыгать 2,03 - 2,04, тогда и она будет показывать еще более высокие результаты. Хотя мировой рекорд в прыжках в высоту очень старый - ему уже 30 лет. Но Маша является главным претендентом на то, чтобы побить его. Не в этом году, так в следующем, - приводит слова Назарова «Р-Спорт».

Напомним, российская легкоатлетка Мария Ласицкене (Кучина) первенствовала в прыжках в высоту на проходящем в Стокгольме этапе «Бриллиантовой лиги».