Векич победила на турнире в Ноттингеме, обыграв Конту
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Хорватская теннисистка Донна Векич взяла верх над британкой Йоханной Контой в финале турнира в Ноттингеме.
Счет встречи, продолжавшейся 2 часа 29 минут, - 2:6, 7:6 (7:5), 7:5.
Векич выполнила шесть эйсов, допустила восемь двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из девяти. У Конты девять эйсов, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти.
Это второй турнир WTA, который выиграла хорватка.
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