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Векич победила на турнире в Ноттингеме, обыграв Конту

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хорватская теннисистка Донна Векич взяла верх над британкой Йоханной Контой в финале турнира в Ноттингеме.

Счет встречи, продолжавшейся 2 часа 29 минут, - 2:6, 7:6 (7:5), 7:5.

Векич выполнила шесть эйсов, допустила восемь двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из девяти. У Конты девять эйсов, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти.

Это второй турнир WTA, который выиграла хорватка.

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