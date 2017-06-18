Векич победила на турнире в Ноттингеме, обыграв Конту

Хорватская теннисистка Донна Векич взяла верх над британкой Йоханной Контой в финале турнира в Ноттингеме.

Счет встречи, продолжавшейся 2 часа 29 минут, - 2:6, 7:6 (7:5), 7:5.

Векич выполнила шесть эйсов, допустила восемь двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из девяти. У Конты девять эйсов, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти.

Это второй турнир WTA, который выиграла хорватка.