Дмитрий Ковалев: Мы стали сплоченнее

Капитан сборной России по волейболу связующий Дмитрий Ковалев в беседе с корреспондентом «Советского спорта» подвел итоги третьего этапа Мировой лиги.

– Я думаю, что на этом этапе у нас получилось реализовать все, чтобы было задумано. Итог всем известен – у нас три победы. В команде все довольны, все дотерпели, несмотря на усталость и большое количество травм у ребят. Мне кажется, что мало кто ожидал такого результата от нас, но мы верили. В итоге, вера и наше желание победили. За эту неделю появилось ощущение, что мы стали сплоченнее, – сказал Ковалев.

Напомним, что в последнем матче польского этапа Мировой лиги сборная России разгромила команду Ирана со счетом 3-0 (26:24, 25:18, 25:18) и вышла в «Финал шести».