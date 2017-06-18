Бернд Лено: Победа над Австралией была бы хорошим началом
Источник: «Р-Спорт»Комментарии
Вратарь сборной Германии Бернд Лено поделился ожиданиями от выступления команды на Кубке конфедераций.
В понедельник в Сочи немцы проведут свой первый на турнире матч против австралийцев.
«Это честь - выступать здесь в качестве чемпионов мира. Мы очень рады и гордимся своей страной, которая может принять участие в этом турнире. Очень сложно предвидеть результат, но победа была бы хорошим началом. Мы к ней стремимся. Есть определенное волнение, и это неплохой знак, ведь наконец-то наступает первая игра, мы ее очень ждали», - сказал голкипер.
Матч
Место и дата
19 июня 18:00, Фишт, Текстовая трансляция
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