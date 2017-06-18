Зидан и Рамос попросили Роналду остаться в «Реале»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан хочет, чтобы нападающий Криштиану Роналду остался в команде. Об этом сообщают испанские СМИ.

Как информирует Marca, Зидан после того, как узнал о желании Роналду уйти, сразу позвонил игроку. Он заверил Роналду, что команда нуждается в нем, что им необходимы его голы и менталитет победителя, чтобы добиться еще большего. Зидан уверен, что все проблемы могут быть решены. Ранее стало известно, что на решение Роналду повлияло обвинение в неуплате налогов. Также Роналду позвонил и Серхио Рамос, который тоже попросил португальца остаться.

Напомним, ранее стало известно, что Роналду хочет вернуться в «Манчестер Юнайтед». В прошедшем сезоне 32-летний Криштиану Роналду провел 46 матчей за «Реал» и забил 42 мяча при 12 голевых передачах. Вместе с командой он выиграл чемпионат Испании и Лигу чемпионов.