Зидан и Рамос попросили Роналду остаться в «Реале»
Главный тренер мадридского «Реала»
Зинедин Зидан хочет, чтобы нападающий Криштиану Роналду остался в команде. Об
этом сообщают испанские СМИ.
Как информирует Marca, Зидан после того, как узнал о желании Роналду
уйти, сразу позвонил игроку. Он заверил Роналду, что команда нуждается в нем,
что им необходимы его голы и менталитет победителя, чтобы добиться еще
большего. Зидан уверен, что все проблемы могут быть решены. Ранее стало
известно, что на решение Роналду повлияло обвинение в неуплате налогов. Также
Роналду позвонил и Серхио Рамос, который тоже попросил португальца остаться.
Напомним, ранее стало
известно, что Роналду хочет вернуться в «Манчестер Юнайтед». В прошедшем сезоне 32-летний Криштиану Роналду
провел 46 матчей за «Реал» и забил 42 мяча при 12 голевых передачах. Вместе с
командой он выиграл чемпионат Испании и Лигу чемпионов.