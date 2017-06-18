Йоахим Лев: Рад, что команда Черчесова победила. Мы обменялись парой сообщений

Главный тренер сборной германии Йоахим Лев рассказал, что поздравил Станислава Черчесова с победой в первом матче КК, а также сообщил, почему взял в Россию резервный состав.

– Станислав Черчесов думал, что вы привезете на Кубок конфедераций основной состав. Если команды встретятся, принципиально ли будет обыграть Черчесова молодыми игроками?

– Ну мы не договаривались с Черчесовым о том, какую команду я привезу в Россию. План о том, каких футболистов вызвать, вынашивал давно. Я многого ожидаю от этой команды. Знаю, что это решение критиковалось, может быть, и здесь, в России. Что же до Черчесова, он всегда был сильным и волевым игроком. Рад, что его команда победила в первом матче. Мы обменялись парой сообщений, – сказал Лев на пресс-конференции в Сочи.