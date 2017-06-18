Германия обыграла Чехию на молодежном чемпионате Европы

Матч первого тура группового турнира молодежного чемпионата Европы между сборными Германии и Чехии завершился победой немецкой команды. Итоговый счет матча – 2:0.

В составе победителей отличились Макс Майер и Серж Гнабри. Немцы могли выиграть более крупно, но при счете 2:0 Дэйви Зельке не реализовал пенальти.

Сборная Германии с тремя очками на данный момент лидирует в группе С. У чехов ноль очков. Второй матч первого тура в этой группе между Дании и Италии состоится позже.

Молодежный чемпионат Европы

Тыхы (Польша)

Группа С

1-й тур

Германия – Чехия – 2:0

Голы: Майер, 44, Гнабри, 50.