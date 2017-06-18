Германия обыграла Чехию на молодежном чемпионате Европы
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Матч первого
тура группового турнира молодежного чемпионата Европы между сборными Германии и
Чехии завершился победой немецкой команды. Итоговый счет матча – 2:0.
В составе
победителей отличились Макс Майер и Серж Гнабри. Немцы могли выиграть более
крупно, но при счете 2:0 Дэйви Зельке не реализовал пенальти.
Сборная Германии
с тремя очками на данный момент лидирует в группе С. У чехов ноль очков. Второй матч первого тура в
этой группе между Дании и Италии состоится позже.
Молодежный
чемпионат Европы
Тыхы (Польша)
Группа С
1-й тур
Германия – Чехия
– 2:0
Голы: Майер, 44,
Гнабри, 50.
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