Агент Барбоза: Оборона сборной России вполне может сдержать Роналду
Футбольный агент Паулу Барбоза поделился ожиданиями от встречи сборных России и Португалии на групповом этапе Кубка конфедераций.
Напомним, россияне в первом матче накануне обыграли новозеландцев (2:0), а португальцы сегодня сыграли вничью с мексиканцами (2:2).
«Не скажу, что Роналду провел блестящий матч. Неплохой, да, но мы все знаем, что он может играть лучше, - сказал Барбоза. - Пусть у сборной России и не самая опытная оборона, но и она вполне может сдержать Роналду. В любом случае это игроки сборной, талантливые футболисты. Сборная России не будет испытывать большого давления, команде нечего терять. Преимущество даст и результат первых матчей - команда России выиграла, а сборная Португалии очки потеряла».
Матч Россия - Португалия пройдет 21 июня в Москве.