Португалия и Мексика сыграли вничью, историческая отмена гола после повтора, Роналду хочет вернуться в «МЮ». Главные новости дня
Источник: «Советский спорт»Комментарии
«Советский спорт»
представляет краткий обзор главных новостей сегодняшнего дня.
1. Португалия и
Мексика сыграли вничью в драматичном матче на Кубке конфедераций.
2. В этом же матче
произошло историческое событие – гол португальцев был отменен после просмотра
видеоповтора.
3. Тем временем
лидер португальцев Криштиану Роналду мечтает о возвращении в «Манчестер Юнайтед».
4. Сборная
России обыграла сборную Ирана и вышла в «Финал шести» мужской волейбольной
Мировой лиги.
5. Мария Ласицкене победила
в прыжках в высоту на этапе «Бриллиантовой лиги»
6. Сборная Германии
обыграла сборную Чехии на молодежном чемпионате Европы.
Текст дня: Первый честный турнир. Премьер-лига, кто за честность, –
поднимите руки!
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