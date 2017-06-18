Португалия и Мексика сыграли вничью, историческая отмена гола после повтора, Роналду хочет вернуться в «МЮ». Главные новости дня

читайте также

Евгений Ловчев: Португальцы раскроются, для нас это будет лучшим вариантом Обозреватель «Советского спорта» – о первом матче сборной России и о том, чем для нас выгодна ничья в игре Португалия – Мексика.

Седрик: Роналду снова доказал, что он лучший в мире Защитник сборной Португалии Седрик – о матче с Мексикой (2:2) и о Криштиану Роналду, которого слухи отправляют в «Манчестер Юнайтед».

Рикарду Куарежма: Голевая передача Роналду? Нормальная Полузащитник сборной Португалии Рикарду Каурежма – после матча с Мексикой (2:2) в первом туре группового этапа Кубка конфедераций.

Роналду из-за травмы не пришел на пресс-конференцию в Казани Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду не смог прийти на пресс-конференцию после матча Кубка конфедераций против сборной Мексики (2:2). Причиной стала травма игрока.

Виталий Мутко: За системой видеоповторов будущее, это хорошее новшество ФИФА Вице-премьер РФ, глава оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко отметил, что ему понравилось, как сработала система видеоповторов на матче Кубка конфедераций между сборными Португалии и Мексики (2:2).

Агент Барбоза: Оборона сборной России вполне может сдержать Роналду Футбольный агент Паулу Барбоза поделился ожиданиями от встречи сборных России и Португалии на групповом этапе Кубка конфедераций.

Первый честный турнир. Премьер-лига, кто за честность, – поднимите руки! Обозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев – о введенной системе видеоконтроля.

Потому что мы банда. Россия в «Финале шести» Мировой лиги! «Советский спорт» рассказывает о том, как обновленная сборная России по волейболу преодолела все трудности.

Зидан и Рамос попросили Роналду остаться в «Реале» Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан хочет, чтобы нападающий Криштиану Роналду остался в команде. Об этом сообщают испанские СМИ.

Дмитрий Ковалев: Мы стали сплоченнее Капитан сборной России по волейболу связующий Дмитрий Ковалев в беседе с корреспондентом «Советского спорта» подвел итоги третьего этапа Мировой лиги.

У России есть шансы. Четыре вывода по матчу Португалия – Мексика Мексиканцы, подарившие Казани карнавал, Роналду – гипнотизер и эпохальное событие для футбола, которое вы могли и не заметить.

Роналду – лучший игрок матча Португалия – Мексика Лучшим игроком матча Кубка конфедераций Португалия – Мексика (2:2) признан форвард португальцев Криштиану Роналду. Об этом сообщает официальный твиттер турнира.

Россия обыграла Иран в матче Мировой лиги и вышла в «Финал шести» Матч мировой лиги по волейболу между мужскими сборными России и Ирана завершился победой российской команды. Счет по партиям - 3:0 в пользу сборной России.

Португалия в компенсированное время упустила победу над Мексикой на Кубке конфедераций Сборная Португалии в Казани сыграла вничью с командой Мексики (2:2) на групповом этапе Кубка конфедераций.

Роналду попросил агента способствовать его переходу в «Манчестер Юнайтед» Форвард мадридского «Реала» Криштиану Роналду хочет вернуться в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Роналду два месяца назад сказал Фергюсону, что хочет уйти из «Реала» Форвард мадридского «Реала» решил уйти из команды еще до скандала с налогами. Об этом сообщают британские СМИ.

Португалия – Мексика. Гол португальцев был отменен после видеоповтора Впервые в истории Кубка конфедераций гол был отменен после просмотра видеоповтора. Это произошло во время матча Португалия – Мексика.

Португалия – Мексика. Онлайн В матче первого тура группового этапа Кубка конфедераций сборная Португалии сыграет с командой Мексики.

Текила, танцы и песни. Мексиканцы подарили Казани праздник (видео) Чумовые мексиканцы и тихие португальцы, апокалиптичные пейзажи и объединяющая народы «текила» – в зарисовке «Советского спорта».