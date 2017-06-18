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Португалия и Мексика сыграли вничью, историческая отмена гола после повтора, Роналду хочет вернуться в «МЮ». Главные новости дня

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» представляет краткий обзор главных новостей сегодняшнего дня.

1. Португалия и Мексика сыграли вничью в драматичном матче на Кубке конфедераций.

2. В этом же матче произошло историческое событие – гол португальцев был отменен после просмотра видеоповтора.

3. Тем временем лидер португальцев Криштиану Роналду мечтает о возвращении в «Манчестер Юнайтед».

4. Сборная России обыграла сборную Ирана и вышла в «Финал шести» мужской волейбольной Мировой лиги.

5. Мария Ласицкене победила в прыжках в высоту на этапе «Бриллиантовой лиги»

6. Сборная Германии обыграла сборную Чехии на молодежном чемпионате Европы.

Текст дня: Первый честный турнир. Премьер-лига, кто за честность, – поднимите руки!


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