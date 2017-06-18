Ягр начал переговоры с «Флоридой» по новому контракту

Чешский нападающий Яромир Ягр вступил в переговоры о продлении соглашения с «Флоридой Пантерз» еще на один сезон. Об этом информирует NBC Sports.

Как сообщается, в воскресенье состоялся разговор между представителями Ягра и «Флориды». Следующая встреча состоится на следующей неделе. Отмечается, что руководство «Пантерз» не спешит с новым соглашением из-за предстоящего драфта расширения.

В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ 45-летний форвард стал четвертым бомбардиром команды, записав на свой счет 46 (16+30) очков.