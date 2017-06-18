Виталий Мутко: За системой видеоповторов будущее, это хорошее новшество ФИФА

Вице-премьер РФ, глава оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко отметил, что ему понравилось, как сработала система видеоповторов на матче Кубка конфедераций между сборными Португалии и Мексики (2:2).

Напомним,на 21-й минуте защитник португальцев Пепе отправил мяч в сетку ворот соперника, однако после просмотра видеоповтора гол был отменен, так как был зафиксирован офсайд.

«Мне понравилось, как работала система, не было никакой большой задержки, - сказал Мутко. - Цена гола имеет очень высокое значение, и то, что на повторе увидели и зафиксировали «вне игры», это здорово, это разгружает арбитра, разделяет ответственность. Все проходит быстро и оперативно, прошли секунды и все решения приняли. Сейчас все тестируют, и за этим будущее, это хорошее новшество у ФИФА».