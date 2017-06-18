Андрей Рябинский: Даже американцы говорят, что к Ковалеву отнеслись несправедливо

Глава компании «Мир бокса» Андрей Рябинский прокомментировал итоги титульного боя в полутяжелом весе между россиянином Сергеем Ковалевым и американцем Андре Уордом.

- В России понятно, что все болели за Ковалева. Но даже американцы говорят, что к нему отнеслись крайне несправедливо. И таких людей много. У Ковалёва очень большая армия фанатов в США. Кто разбирается в боксе, понял, что произошло, - заявил Рябинский RT.

Напомним, поединок завершился техническим нокаутом в восьмом раунде. Андре Уорд защитил чемпионские титулы WBA, WBO и IBF в полутяжелом весе. В ноябре 2016 года он победил Ковалева по очкам (114:113 на всех трех картах).