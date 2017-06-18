Роналду из-за травмы не пришел на пресс-конференцию в Казани
Форвард сборной
Португалии Криштиану Роналду не смог прийти на пресс-конференцию после матча
Кубка конфедераций против сборной Мексики (2:2). Причиной стала травма игрока.
«Роналду находится у
врачей в связи с травмой колена. Ему оказывают помощь. Он не придет на
пресс-конференцию, но пообщается с представителями СМИ в микст-зоне», -
цитирует представителя пресс-службы ФИФА «Р-Спорт».
Напомним также, что Роналду был признан лучшим игроком этого матча.
Матч
Португалия - Мексика - 2:2 (1:1)
Голы
Куарежма 34 (1:0). Эрнандес 42 (1:1). Соареш 86 (2:1). Морено 90 (2:2).
Состав
Португалия: Патрисиу, Пепе, Герреру, Фонте, Соареш, Моутинью (Силва А., 58), Гомеш, Карвалью, Роналду, Нани (Мартинш, 58), Куарежма (Силва А., 82)
Мексика: Очоа, Рейес Д., Лайюн, Морено, Сальседо (Араухо, 67), дос Сантос Х., Эррера, Гуардадо, Эрнандес, Вела (дос Сантос Д., 57), Хименес (Перальта, 78)
Предупреждения:
Силва А., 68; Гомеш, 90 - Гуардадо, 73
Судья:
Нестор Питана (Аргентина)
Место и дата
18 июня 18:00, Казань Арена, Текстовая трансляция