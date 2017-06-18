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Роналду из-за травмы не пришел на пресс-конференцию в Казани

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду не смог прийти на пресс-конференцию после матча Кубка конфедераций против сборной Мексики (2:2). Причиной стала травма игрока.

«Роналду находится у врачей в связи с травмой колена. Ему оказывают помощь. Он не придет на пресс-конференцию, но пообщается с представителями СМИ в микст-зоне», - цитирует представителя пресс-службы ФИФА «Р-Спорт».

Напомним также, что Роналду был признан лучшим игроком этого матча.

Матч

Португалия - Мексика - 2:2 (1:1)

Голы

Куарежма 34 (1:0). Эрнандес 42 (1:1). Соареш 86 (2:1). Морено 90 (2:2).

Состав

Португалия: Патрисиу, Пепе, Герреру, Фонте, Соареш, Моутинью (Силва А., 58), Гомеш, Карвалью, Роналду, Нани (Мартинш, 58), Куарежма (Силва А., 82)

Мексика: Очоа, Рейес Д., Лайюн, Морено, Сальседо (Араухо, 67), дос Сантос Х., Эррера, Гуардадо, Эрнандес, Вела (дос Сантос Д., 57), Хименес (Перальта, 78)

Предупреждения:

Силва А., 68; Гомеш, 90 - Гуардадо, 73

Судья:

Нестор Питана (Аргентина)

Место и дата

18 июня 18:00, Казань Арена, Текстовая трансляция

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