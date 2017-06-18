Роналду из-за травмы не пришел на пресс-конференцию в Казани

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду не смог прийти на пресс-конференцию после матча Кубка конфедераций против сборной Мексики (2:2). Причиной стала травма игрока.

«Роналду находится у врачей в связи с травмой колена. Ему оказывают помощь. Он не придет на пресс-конференцию, но пообщается с представителями СМИ в микст-зоне», - цитирует представителя пресс-службы ФИФА «Р-Спорт».

Напомним также, что Роналду был признан лучшим игроком этого матча.