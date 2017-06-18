Андрей Бутенко: В ближайшем сезоне РФПЛ систему видеопомощи арбитрам мы точно не увидим

Председатель судейского комитета РФС Андрей Бутенко прокомментировал возможность использования системы видеопомощи арбитрам (VAR) на матча РФПЛ.

- Оборудование будет на четырех аренах, а стадионов РФПЛ у нас 16. Несправедливо, если где-то VAR будет работать, а где-то - нет. Здесь нужна воля и желание клубов, потому что финансовая составляющая серьезная. Ведь нужно не только установить VAR, но и найти людей для ее обслуживания, а также видеоарбитров, которые смогут гарантировать объективные решения. В ближайшем сезоне РФПЛ VAR мы точно не увидим. Думаю, чемпионат мира 2018 года окончательно убедит всех, что видеоповторы необходимы, - передает слова Бутенко «Р-Спорт».

Ранее вице-премьер РФ, глава оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко отметил, что ему понравилось, как сработала система видеоповторов на матче Кубка конфедераций между сборными Португалии и Мексики (2:2).