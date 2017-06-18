Георгий Черданцев: Атмосфера решает!
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев высказался о посещаемости Кубка конфедераций, который проходит в эти дни в России.
– Представьте: то же самое, только в ЧР и при пустых трибунах. Отстой. А с болельщиками вполне себе зрелище. Так что атмосфера решает! – написал Черданцев в своем твиттере.
Турнир проходит в Москве, Казани, Сочи и Санкт-Петербурге с 17 июня по 2 июля.
Представьте: то же самое, только в ЧР и при пустых трибунах. Отстой. А с болельщиками вполне себе зрелище. Так что атмосфера решает! #КК2017— Георгий Черданцев (@cherdantsev) 18 июня 2017 г.
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