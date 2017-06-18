Рикарду Куарежма: Голевая передача Роналду? Нормальная
Полузащитник сборной Португалии Рикарду Каурежма – после матча с Мексикой (2:2) в первом туре группового этапа Кубка конфедераций.
– Справедлива ли ничья?
– Нам просто не повезло, создали больше моментов, чем соперник. Да, Мексика больше владела мячом. Но это ни о чем не говорит. Мы могли убить интригу в матче, но не сделали этого.
– На очереди – Россия. Что думаете?
– Нам нужно победить в двух оставшихся матчах. Но сначала должны немного отдохнуть. А Россия – тяжелый соперник.
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Вам удобнее играть с Андре Силвой в составе?
- Андре - отличный
нападающий. Но все решает тренер. У нас в команде все игроки важны.
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Вы, как правило, выходите на замену. На этот раз играли с первых минут. Был
какой-то другой настрой?
- Нет, настрой всегда
одинаков. Хочу показать все, на что способен, чтобы помочь своей сборной. Мы
пока ничего не потеряли. Впереди два матча, в которых нужно побеждать. Верю,
что мы этого добьемся и выйдем из группы.
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Что скажете про голевую передачу Роналду?
- Нормальная, он же лучший в мире.
21 июня Россия сыграет с Португалией, а Мексика в тот же день встретится с Новой Зеландией.
Матч
Португалия - Мексика - 2:2 (1:1)
Голы
Куарежма 34 (1:0). Эрнандес 42 (1:1). Соареш 86 (2:1). Морено 90 (2:2).
Состав
Португалия: Патрисиу, Пепе, Герреру, Фонте, Соареш, Моутинью (Силва А., 58), Гомеш, Карвалью, Роналду, Нани (Мартинш, 58), Куарежма (Силва А., 82)
Мексика: Очоа, Рейес Д., Лайюн, Морено, Сальседо (Араухо, 67), дос Сантос Х., Эррера, Гуардадо, Эрнандес, Вела (дос Сантос Д., 57), Хименес (Перальта, 78)
Предупреждения:
Силва А., 68; Гомеш, 90 - Гуардадо, 73
Судья:
Нестор Питана (Аргентина)
Место и дата
18 июня 18:00, Казань Арена, Текстовая трансляция