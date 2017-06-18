Рикарду Куарежма: Голевая передача Роналду? Нормальная

Полузащитник сборной Португалии Рикарду Каурежма – после матча с Мексикой (2:2) в первом туре группового этапа Кубка конфедераций.

– Справедлива ли ничья?

– Нам просто не повезло, создали больше моментов, чем соперник. Да, Мексика больше владела мячом. Но это ни о чем не говорит. Мы могли убить интригу в матче, но не сделали этого.

– На очереди – Россия. Что думаете?

– Нам нужно победить в двух оставшихся матчах. Но сначала должны немного отдохнуть. А Россия – тяжелый соперник.

- Вам удобнее играть с Андре Силвой в составе?

- Андре - отличный нападающий. Но все решает тренер. У нас в команде все игроки важны.

- Вы, как правило, выходите на замену. На этот раз играли с первых минут. Был какой-то другой настрой?

- Нет, настрой всегда одинаков. Хочу показать все, на что способен, чтобы помочь своей сборной. Мы пока ничего не потеряли. Впереди два матча, в которых нужно побеждать. Верю, что мы этого добьемся и выйдем из группы.

- Что скажете про голевую передачу Роналду?

- Нормальная, он же лучший в мире.

21 июня Россия сыграет с Португалией, а Мексика в тот же день встретится с Новой Зеландией.