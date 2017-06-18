Паоло Мальдини станет профессиональным теннисистом
Источник: The SunКомментарии
Легендарный
защитник «Милана» Паоло Мальдини решил заняться теннисом. Более того, он
собирается это делать на профессиональном уровне.
Как сообщает The Sun, 48-летний Мальдини заявился на челленджер в
Милане. Знаменитому футболисту будет предоставлен wild card. Мальдини будет выступать в парном разряде
вместе со своим тренером Стефано Ландонио.
Напомним, что «Милан» навечно закрепил за Мальдини третий
номер.
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