Паоло Мальдини станет профессиональным теннисистом

Легендарный защитник «Милана» Паоло Мальдини решил заняться теннисом. Более того, он собирается это делать на профессиональном уровне.

Как сообщает The Sun, 48-летний Мальдини заявился на челленджер в Милане. Знаменитому футболисту будет предоставлен wild card. Мальдини будет выступать в парном разряде вместе со своим тренером Стефано Ландонио.

Напомним, что «Милан» навечно закрепил за Мальдини третий номер.