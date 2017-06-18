Седрик: Роналду снова доказал, что он лучший в мире

Защитник сборной Португалии Седрик – о матче с Мексикой (2:2) и о Криштиану Роналду, которого слухи отправляют в «Манчестер Юнайтед».

– Мы выходили на матч с целью победить, – сразу огорошил защитник португальцев Седрик. – То же самое будет и в следующей игре – такой у нас менталитет.

– Считаете, что Мексика – самый сложный соперник в группе?

– Качественная команда, у нее есть определенные сильные стороны, но не могу сказать, что это самый сложный соперник.

– Что с Роналду? Он на сто процентов с командой? Ничто его не отвлекает?

– Он с нами, помогает выигрывать матчи. Для нас это очень важно. И он снова показывает, что он лучший в мире.

21 июня Россия сыграет с Португалией, а Мексика в тот же день встретится с Новой Зеландией.