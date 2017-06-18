Седрик: Роналду снова доказал, что он лучший в мире
Защитник сборной Португалии Седрик – о матче с Мексикой (2:2) и о Криштиану Роналду, которого слухи отправляют в «Манчестер Юнайтед».
– Мы выходили на матч с целью победить, – сразу огорошил защитник португальцев Седрик. – То же самое будет и в следующей игре – такой у нас менталитет.
– Считаете, что Мексика – самый сложный соперник в группе?
– Качественная команда, у нее есть определенные сильные стороны, но не могу сказать, что это самый сложный соперник.
– Что с Роналду? Он на сто процентов с командой? Ничто его не отвлекает?
– Он с нами, помогает выигрывать матчи. Для нас это очень важно. И он снова показывает, что он лучший в мире.
21 июня Россия сыграет с Португалией, а Мексика в тот же день встретится с Новой Зеландией.
Матч
Португалия - Мексика - 2:2 (1:1)
Голы
Куарежма 34 (1:0). Эрнандес 42 (1:1). Соареш 86 (2:1). Морено 90 (2:2).
Состав
Португалия: Патрисиу, Пепе, Герреру, Фонте, Соареш, Моутинью (Силва А., 58), Гомеш, Карвалью, Роналду, Нани (Мартинш, 58), Куарежма (Силва А., 82)
Мексика: Очоа, Рейес Д., Лайюн, Морено, Сальседо (Араухо, 67), дос Сантос Х., Эррера, Гуардадо, Эрнандес, Вела (дос Сантос Д., 57), Хименес (Перальта, 78)
Предупреждения:
Силва А., 68; Гомеш, 90 - Гуардадо, 73
Судья:
Нестор Питана (Аргентина)
Место и дата
18 июня 18:00, Казань Арена, Текстовая трансляция