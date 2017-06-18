Федор Щербаченко: Для сборной России Кубок конфедераций – значимый турнир, для остальных – ознакомительный

Бывший главный тренер «Кубани», «Мордовии» и «Ротора» Фёдор Щербаченко считает, что нынешний Кубок конфедераций имеет для сборной России большее значение, чем для остальных участников

«Мы не знаем, как команды будут использовать на Кубке конфедераций своих лидеров. Например, мы видели, что Алексис Санчес вышел на матч с Россией во втором тайме, а не в основном составе чилийской сборной, а Германия приехала на Кубок конфедераций неосновным составом. Кроме того, вполне возможно, что многие игроки устали после длинного сезона. Для сборной России это значимый турнир, а для остальных, в общем-то, немножко ознакомительный с российской действительностью. Конечно, на это надо делать скидку.

Для нашей сборной Кубок конфедераций – это такая площадка, на которой мы можем поэкспериментировать и проверить свои наработки. Но это совсем не значит, что через год всё это как-то передастся на чемпионат мира. На мундиале стартовый состав сборной России может быть совершенно другим процентов на 50, в него могут войти отсутствующие сейчас Дзагоев, Дзюба, Зобнин, - цитирует Щербаченко «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, что сборная России в первом матче на турнире обыграла Новую Зеландию – 2:0.