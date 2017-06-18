Камерун – Чили. Во второй раз на Кубке конфедераций гол был отменен после просмотра повтора
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В матче Кубка
конфедераций между сборными Камеруна и Чили гол чилийцев был отменен после
просмотра видеоповтора.
В конце первого
тайма гол Варгаса был отменен. После просмотра повтора арбитры зафиксировали
офсайд. Напомним, что сегодня уже в аналогичном случае был отменен гол
португальцев.
«Советский спорт»
ведет текстовую трансляцию матча.
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