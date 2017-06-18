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Микаэль Брага: Если бы сборная России выиграла 4:0 или 5:0, дальше могла бы повториться история Евро-2012

Источник:  «Евро-футбол.ру»Комментарии

Журналист итальянских изданий MondoSportivo.it и La Gazzetta dello Sport Микаэль Брага, специализирующийся на освещении российского футбола, прокомментировал победу сборной России в матче Кубка конфедераций против команды Новой Зеландии (2:0).

- Рано говорить, что у сборной России все хорошо, но это относится к любой команде после первого матча на турнире. Особенно если это был матч против самого слабого соперника по группе.  

Именно 2:0 – очень хороший результат для сборной России. Во-первых, это победа, а во-вторых, не такая крупная. Если бы выиграли 4:0, 5:0 или как-то в этом роде, то дальше могла бы повториться история Евро-2012, когда после разгрома Чехии в первом матче команда не вышла из группы.

Не знаю, выйдет ли сборная России из группы на этот раз, но считаю, что именно такая задача должна перед ней стоять. На домашнем турнире ответственность высока, и команда будет играть на сто процентов, – передает слова Браги «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, в группе А лидирует сборная России (3 очка), у Португалии и Мексики по одному очку, далее идет Новая Зеландия (0 очков). Следующий матч сборная России сыграет 21 июня против Португалии в Москве, новозеландцы в этот же день в Сочи встретятся со сборной Мексики.

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