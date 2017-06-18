Гильермо Очоа: Нас результат устроил
Вратарь сборной Мексики Гильермо Очоа – после матч с Португалией на Кубке конфедераций (2:2).
– С самого начала мы очень храбро сражались. Могли и проиграть, и победить, – философски был настроен Очоа. – Но нас результат устроил. Очень горд быть здесь, рад помочь команде.
21 июня Россия сыграет с Португалией, а Мексика в тот же день встретится с Новой Зеландией.
Матч
Португалия - Мексика - 2:2 (1:1)
Голы
Куарежма 34 (1:0). Эрнандес 42 (1:1). Соареш 86 (2:1). Морено 90 (2:2).
Состав
Португалия: Патрисиу, Пепе, Герреру, Фонте, Соареш, Моутинью (Силва А., 58), Гомеш, Карвалью, Роналду, Нани (Мартинш, 58), Куарежма (Силва А., 82)
Мексика: Очоа, Рейес Д., Лайюн, Морено, Сальседо (Араухо, 67), дос Сантос Х., Эррера, Гуардадо, Эрнандес, Вела (дос Сантос Д., 57), Хименес (Перальта, 78)
Предупреждения:
Силва А., 68; Гомеш, 90 - Гуардадо, 73
Судья:
Нестор Питана (Аргентина)
Место и дата
18 июня 18:00, Казань Арена, Текстовая трансляция