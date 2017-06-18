Гильермо Очоа: Нас результат устроил

Вратарь сборной Мексики Гильермо Очоа – после матч с Португалией на Кубке конфедераций (2:2).



– С самого начала мы очень храбро сражались. Могли и проиграть, и победить, – философски был настроен Очоа. – Но нас результат устроил. Очень горд быть здесь, рад помочь команде.

21 июня Россия сыграет с Португалией, а Мексика в тот же день встретится с Новой Зеландией.