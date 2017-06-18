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Хавьер Эрнандес: Атмосфера на «Казань Арене» была потрясающей

Артем Терентьев, Юлия Яковлева
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Нападающий сборной Мексики Хавьер Эрнандес – после игры Кубка конфедераций против Португалии (2:2).

– Мы провели очень хороший матч, – улыбался Чичарито. – Играли смело, много атаковали и прессинговали. Хорошо, что в концовке смогли сравнять счет и заработать одно очков в матче, в котором нам дважды приходилось отыгрываться. Эта ничья придала нам уверенности в себе. Атмосфера на стадионе была потрясающей. Мы счастливы находится здесь. Постараемся выиграть турнир. Погода? Нас это не смущает. В нашей стране тоже бывает прохладно.

– Комфортно ли вам было играть на левом фланге?
– Я счастлив играть за сборную на любой позиции.

– Как вам система видеоповторов?
– Сегодня она нам помогла, потому что был отменен гол в наши ворота.

– Что думаете о сборной России? Знаете ли вы кого-нибудь? Например, Смолова?
– Мы подумаем об этом сопернике позже. Пока все мысли были о том, как сыграть с чемпионом Европы.

21 июня Россия сыграет с Португалией, а Мексика в тот же день встретится с Новой Зеландией.   

Матч

Португалия - Мексика - 2:2 (1:1)

Голы

Куарежма 34 (1:0). Эрнандес 42 (1:1). Соареш 86 (2:1). Морено 90 (2:2).

Состав

Португалия: Патрисиу, Пепе, Герреру, Фонте, Соареш, Моутинью (Силва А., 58), Гомеш, Карвалью, Роналду, Нани (Мартинш, 58), Куарежма (Силва А., 82)

Мексика: Очоа, Рейес Д., Лайюн, Морено, Сальседо (Араухо, 67), дос Сантос Х., Эррера, Гуардадо, Эрнандес, Вела (дос Сантос Д., 57), Хименес (Перальта, 78)

Предупреждения:

Силва А., 68; Гомеш, 90 - Гуардадо, 73

Судья:

Нестор Питана (Аргентина)

Место и дата

18 июня 18:00, Казань Арена, Текстовая трансляция

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