Хавьер Эрнандес: Атмосфера на «Казань Арене» была потрясающей
Нападающий сборной Мексики Хавьер Эрнандес – после игры Кубка конфедераций против Португалии (2:2).
– Мы провели очень хороший матч, – улыбался Чичарито. – Играли смело, много атаковали и прессинговали. Хорошо, что в концовке смогли сравнять счет и заработать одно очков в матче, в котором нам дважды приходилось отыгрываться. Эта ничья придала нам уверенности в себе. Атмосфера на стадионе была потрясающей. Мы счастливы находится здесь. Постараемся выиграть турнир. Погода? Нас это не смущает. В нашей стране тоже бывает прохладно.
– Комфортно ли вам было играть на левом фланге?
– Я счастлив играть за сборную на любой позиции.
– Как вам система видеоповторов?
– Сегодня она нам помогла, потому что был отменен гол в наши ворота.
– Что думаете о сборной России? Знаете ли вы кого-нибудь? Например, Смолова?
– Мы подумаем об этом сопернике позже. Пока все мысли были о том, как сыграть с чемпионом Европы.
21 июня Россия сыграет с Португалией, а Мексика в тот же день встретится с Новой Зеландией.
Матч
Португалия - Мексика - 2:2 (1:1)
Голы
Куарежма 34 (1:0). Эрнандес 42 (1:1). Соареш 86 (2:1). Морено 90 (2:2).
Состав
Португалия: Патрисиу, Пепе, Герреру, Фонте, Соареш, Моутинью (Силва А., 58), Гомеш, Карвалью, Роналду, Нани (Мартинш, 58), Куарежма (Силва А., 82)
Мексика: Очоа, Рейес Д., Лайюн, Морено, Сальседо (Араухо, 67), дос Сантос Х., Эррера, Гуардадо, Эрнандес, Вела (дос Сантос Д., 57), Хименес (Перальта, 78)
Предупреждения:
Силва А., 68; Гомеш, 90 - Гуардадо, 73
Судья:
Нестор Питана (Аргентина)
Место и дата
18 июня 18:00, Казань Арена, Текстовая трансляция