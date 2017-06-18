Хавьер Эрнандес: Атмосфера на «Казань Арене» была потрясающей

Нападающий сборной Мексики Хавьер Эрнандес – после игры Кубка конфедераций против Португалии (2:2).

– Мы провели очень хороший матч, – улыбался Чичарито. – Играли смело, много атаковали и прессинговали. Хорошо, что в концовке смогли сравнять счет и заработать одно очков в матче, в котором нам дважды приходилось отыгрываться. Эта ничья придала нам уверенности в себе. Атмосфера на стадионе была потрясающей. Мы счастливы находится здесь. Постараемся выиграть турнир. Погода? Нас это не смущает. В нашей стране тоже бывает прохладно.

– Комфортно ли вам было играть на левом фланге?

– Я счастлив играть за сборную на любой позиции.

– Как вам система видеоповторов?

– Сегодня она нам помогла, потому что был отменен гол в наши ворота.

– Что думаете о сборной России? Знаете ли вы кого-нибудь? Например, Смолова?

– Мы подумаем об этом сопернике позже. Пока все мысли были о том, как сыграть с чемпионом Европы.

21 июня Россия сыграет с Португалией, а Мексика в тот же день встретится с Новой Зеландией.