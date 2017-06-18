Сборная Чили переиграла Камерун в матче Кубка конфедераций

Сборная Чили на поле стадиона «Открытие Арена» в Москве переиграла команду Камеруна в своем первом матче на групповом этапе Кубка конфедераций со счетом 2:0.

На 45-й минуте встречи после удара нападающего сборной Чили Эдуардо Варгаса, убежавшего один на один с голкипером Фабрисом Ондоа, мяч влетел в ворота камерунской команды. Однако арбитры при помощи системы видеоповторов определили положение вне игры у форварда чилийцев и взятие ворот отменили.

Счет в матче на 81-й минуте открыл полузащитник сборной Чили Артуро Видаль, выпрыгнувший выше всех в штрафной площади камерунской команды и мощным ударом головой замкнувший подачу Алексиса Санчеса с левого фланга.

На второй компенсированной минуте встречи Санчес выскочил один на один с Ондоа. Несколькими движениями форвард ушел от голкипера, однако удар пришелся в защитника сборной Камеруна. Но к отскочившему мячу первым подлетел нападающий чилийцев Эдуардо Варгас, отправивший второй мяч в ворота чилийцев.

Отметим, что этот мяч изначально не был засчитан, так как арбитр на бровке показал положение вне игры у нападающего сборной Чили, но после просмотра видеоповтора взятие ворот засчитали.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию этой встречи.

Второй матч в этой группе между сборными Австралии и Германии пройдет в понедельник, 19 июня, в Сочи.

В следующем туре сборная Камеруна встретится с Австралией. Встреча пройдет 22 июня в Санкт-Петербурге. В тот же день команда Чили в Казани сыграет против Германии.