Видаль – лучший игрок матча Камерун – Чили

Лучшим игроком матча Кубка конфедераций Камерун – Чили был признан полузащитник чилийцев Артуро Видаль. Об этом сообщает официальный твиттер турнира.

Напомним, что Видаль забил первый мяч в этой игре. Второй мяч в активе Варгаса.

Второй матч в этой группе между сборными Австралии и Германии пройдет в понедельник, 19 июня, в Сочи.

В следующем туре сборная Камеруна встретится с Австралией. Встреча пройдет 22 июня в Санкт-Петербурге. В тот же день команда Чили в Казани сыграет против Германии.



