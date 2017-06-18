Видаль – лучший игрок матча Камерун – Чили
Лучшим игроком матча Кубка
конфедераций Камерун – Чили был признан полузащитник чилийцев Артуро Видаль. Об
этом сообщает официальный твиттер турнира.
Напомним, что Видаль забил первый мяч в этой игре. Второй мяч в активе Варгаса.
Лучший игрок матча 🇨🇲#CMRCHI🇨🇱 Артуро Видаль!#BUDAFMOTM pic.twitter.com/sVihDOhQ99— #КК2017 (@fifaworldcup_ru) 18 июня 2017 г.
Второй
матч в этой группе между сборными Австралии и Германии пройдет в понедельник,
19 июня, в Сочи.
В следующем туре сборная Камеруна встретится с Австралией. Встреча пройдет 22 июня в Санкт-Петербурге. В тот же день команда Чили в Казани сыграет против Германии.
Матч
Голы
Видаль 81 (0:1). Варгас 90 (0:2).
Состав
Камерун: Ондоа, Фай, Нгадо Нганжу, Мабука, Тейку, Сиани (Нгамалеу, 87), Муканджо, Джум, Ангуисса (Манджек, 90), Абубакар, Бассогог
Чили: Эррера, Хара, Босежур, Фуензалида (Валенсия, 64), Исла, Медель, Арангис (Силва, 71), Видаль, Диас М., Варгас, Пуч (Санчес, 58)
Предупреждения:
нет - Хара, 66
Судья:
Дамир Скомина (Словения)
Место и дата
18 июня 21:00, Спартак, Текстовая трансляция