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Видаль – лучший игрок матча Камерун – Чили

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Лучшим игроком матча Кубка конфедераций Камерун – Чили был признан полузащитник чилийцев Артуро Видаль. Об этом сообщает официальный твиттер турнира.

Напомним, что Видаль забил первый мяч в этой игре. Второй мяч в активе Варгаса.

 

 

Второй матч в этой группе между сборными Австралии и Германии пройдет в понедельник, 19 июня, в Сочи.

В следующем туре сборная Камеруна встретится с Австралией. Встреча пройдет 22 июня в Санкт-Петербурге. В тот же день команда Чили в Казани сыграет против Германии.

Матч

Камерун - Чили - 0:2 (0:0)

Голы

Видаль 81 (0:1). Варгас 90 (0:2).

Состав

Камерун: Ондоа, Фай, Нгадо Нганжу, Мабука, Тейку, Сиани (Нгамалеу, 87), Муканджо, Джум, Ангуисса (Манджек, 90), Абубакар, Бассогог

Чили: Эррера, Хара, Босежур, Фуензалида (Валенсия, 64), Исла, Медель, Арангис (Силва, 71), Видаль, Диас М., Варгас, Пуч (Санчес, 58)

Предупреждения:

нет - Хара, 66

Судья:

Дамир Скомина (Словения)

Место и дата

18 июня 21:00, Спартак, Текстовая трансляция


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