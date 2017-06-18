Нестор Араухо: Все наши мысли уже о матчах с Новой Зеландией и Россией
Защитник сборной
Мексики Нестор Араухо поделился впечатлениями после матча со сборной Португалии
на Кубке конфедераций. Напомним, что матча завершился вничью (2:2).
«Все, что было сегодня на
поле, можно охарактеризовать положительно для сборной Мексики. Но все наши
мысли уже о Новой Зеландии, о подготовке к следующей игре. Если говорить о
России и Новой Зеландии, то у этих команд есть свои преимущества, поэтому нужно
готовиться со всей серьезностью. Необходимо приложить все усилия, чтобы взять
очки в следующих играх», - цитирует Араухо «Р-Спорт».
Напомним, что в этом матче
гол португальцев был отменен после просмотра видеоповтора.
«Что касается видеоповтора и отмены гола, то это правила, такое могло произойти как в нашу пользу, так и против. К этому надо привыкнуть, а потом посмотрим, позитивное ли это нововведение», - отметил Араухо.
Матч
Португалия - Мексика - 2:2 (1:1)
Голы
Куарежма 34 (1:0). Эрнандес 42 (1:1). Соареш 86 (2:1). Морено 90 (2:2).
Состав
Португалия: Патрисиу, Пепе, Герреру, Фонте, Соареш, Моутинью (Силва А., 58), Гомеш, Карвалью, Роналду, Нани (Мартинш, 58), Куарежма (Силва А., 82)
Мексика: Очоа, Рейес Д., Лайюн, Морено, Сальседо (Араухо, 67), дос Сантос Х., Эррера, Гуардадо, Эрнандес, Вела (дос Сантос Д., 57), Хименес (Перальта, 78)
Предупреждения:
Силва А., 68; Гомеш, 90 - Гуардадо, 73
Судья:
Нестор Питана (Аргентина)
Место и дата
18 июня 18:00, Казань Арена, Текстовая трансляция