Нестор Араухо: Все наши мысли уже о матчах с Новой Зеландией и Россией

Защитник сборной Мексики Нестор Араухо поделился впечатлениями после матча со сборной Португалии на Кубке конфедераций. Напомним, что матча завершился вничью (2:2).

«Все, что было сегодня на поле, можно охарактеризовать положительно для сборной Мексики. Но все наши мысли уже о Новой Зеландии, о подготовке к следующей игре. Если говорить о России и Новой Зеландии, то у этих команд есть свои преимущества, поэтому нужно готовиться со всей серьезностью. Необходимо приложить все усилия, чтобы взять очки в следующих играх», - цитирует Араухо «Р-Спорт».

Напомним, что в этом матче гол португальцев был отменен после просмотра видеоповтора.

«Что касается видеоповтора и отмены гола, то это правила, такое могло произойти как в нашу пользу, так и против. К этому надо привыкнуть, а потом посмотрим, позитивное ли это нововведение», - отметил Араухо.