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Италия обыграла Данию на молодежном чемпионате Европы

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч молодежного чемпионата Европы между сборными Дании и Италии завершился победой итальянцев. Итоговый счет матча – 2:0.

Первый мяч ударом в падении через себя забил Лоренцо Пеллегрини. Второй в активе Андера Петаньи, который удачно сыграл на опережение и забил с близкого расстояния после передачи от Кьезы. Вратарь итальянцев Джанлуиджи Доннарумма, который сейчас в состоянии конфликта с «Миланом», не желая продлевать контракт, отыграл «на ноль».

После первого тура сборные Италии и Германии с тремя очками и однаковой разностью мячей делят первое место в группе С. Сборные Дании и Чехии очков пока не имеют.

Молодежный чемпионат Европы

Краков (Польша)

Группа С

1-й тур

Дания – Италия – 0:2

Голы: Пеллегрини, 54, Петанья, 86.

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