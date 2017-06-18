Италия обыграла Данию на молодежном чемпионате Европы
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Матч молодежного
чемпионата Европы между сборными Дании и Италии завершился победой итальянцев.
Итоговый счет матча – 2:0.
Первый мяч
ударом в падении через себя забил Лоренцо Пеллегрини. Второй в активе Андера
Петаньи, который удачно сыграл на опережение и забил с близкого расстояния
после передачи от Кьезы. Вратарь итальянцев Джанлуиджи Доннарумма, который
сейчас в состоянии конфликта с «Миланом», не желая продлевать контракт, отыграл
«на ноль».
После первого
тура сборные Италии и Германии с тремя очками и однаковой разностью мячей делят
первое место в группе С. Сборные Дании и Чехии очков пока не имеют.
Молодежный
чемпионат Европы
Краков (Польша)
Группа С
1-й тур
Дания – Италия –
0:2
Голы:
Пеллегрини, 54, Петанья, 86.
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