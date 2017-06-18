Главный тренер сборной Камеруна: Использование видеоповторов может стать очень важным
Главный тренер сборной Камеруна Уго Броос после поражения от команды Чили в первом туре Кубка конфедераций (0:2) сказал, что у него нормальное отношение к видеоповторам, использовавшимся в этой встрече дважды.
- Как вы можете прокомментировать ситуацию с видеоповторами? Кто-то считает, что это цирк, кто-то - что это прорыв.
- Да, их использовали два раза. Это может быть очень важным. У Варгаса в первом тайме был офсайд, поэтому гол не был засчитан. Но если это будет несколько раз за матч, ничего хорошего из этого не будет.
- Скажите, что вы подумали, когда Варгас забил свой отмененный гол?
- Сначала я был разочарован, гол есть гол, но потом увидел, что судья ждет повтора и надеялся, что будет офсайд. Так оно и случилось. Но, в общем, нормальная система.
Матч
Голы
Видаль 81 (0:1). Варгас 90 (0:2).
Состав
Камерун: Ондоа, Фай, Нгадо Нганжу, Мабука, Тейку, Сиани (Нгамалеу, 87), Муканджо, Джум, Ангуисса (Манджек, 90), Абубакар, Бассогог
Чили: Эррера, Хара, Босежур, Фуензалида (Валенсия, 64), Исла, Медель, Арангис (Силва, 71), Видаль, Диас М., Варгас, Пуч (Санчес, 58)
Предупреждения:
нет - Хара, 66
Судья:
Дамир Скомина (Словения)
Место и дата
18 июня 21:00, Спартак, Текстовая трансляция