Главный тренер сборной Камеруна: Использование видеоповторов может стать очень важным

Главный тренер сборной Камеруна Уго Броос после поражения от команды Чили в первом туре Кубка конфедераций (0:2) сказал, что у него нормальное отношение к видеоповторам, использовавшимся в этой встрече дважды.

- Как вы можете прокомментировать ситуацию с видеоповторами? Кто-то считает, что это цирк, кто-то - что это прорыв.

- Да, их использовали два раза. Это может быть очень важным. У Варгаса в первом тайме был офсайд, поэтому гол не был засчитан. Но если это будет несколько раз за матч, ничего хорошего из этого не будет.

- Скажите, что вы подумали, когда Варгас забил свой отмененный гол?

- Сначала я был разочарован, гол есть гол, но потом увидел, что судья ждет повтора и надеялся, что будет офсайд. Так оно и случилось. Но, в общем, нормальная система.