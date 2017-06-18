Главный тренер сборной Камеруна: Нас хорошо поддерживали в Москве
Главный тренер сборной Камеруна Уго Броос после поражения от Чили в матче Кубка конфедераций (0:2) сказал, что ему понравилось, как его команду встретила публика.
- Что в целом вы думаете о матче?
- Чили были лучше в первом тайме. Мне кажется, что мы слишком опасались соперника в начале матча, могли пропустить несколько голов, но потом собрались и второй тайм провели очень хорошо, несмотря на счет. Результатом мы разочарованы, но содержанием игры довольны
- Как вам стадион в Москве?
- Я уже видел его до этого. Отличный стадион, как и все другие, на которых проходит турнир. Да, чилийцев на трибунах было больше, они громко болели. Но, мне кажется, мою команду тоже поддерживали и аплодировали нам, в том числе российские болельщики.
Матч
Голы
Видаль 81 (0:1). Варгас 90 (0:2).
Состав
Камерун: Ондоа, Фай, Нгадо Нганжу, Мабука, Тейку, Сиани (Нгамалеу, 87), Муканджо, Джум, Ангуисса (Манджек, 90), Абубакар, Бассогог
Чили: Эррера, Хара, Босежур, Фуензалида (Валенсия, 64), Исла, Медель, Арангис (Силва, 71), Видаль, Диас М., Варгас, Пуч (Санчес, 58)
Предупреждения:
нет - Хара, 66
Судья:
Дамир Скомина (Словения)
Место и дата
18 июня 21:00, Спартак, Текстовая трансляция