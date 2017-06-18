Главный тренер сборной Камеруна: Нас хорошо поддерживали в Москве

Главный тренер сборной Камеруна Уго Броос после поражения от Чили в матче Кубка конфедераций (0:2) сказал, что ему понравилось, как его команду встретила публика.

- Что в целом вы думаете о матче?

- Чили были лучше в первом тайме. Мне кажется, что мы слишком опасались соперника в начале матча, могли пропустить несколько голов, но потом собрались и второй тайм провели очень хорошо, несмотря на счет. Результатом мы разочарованы, но содержанием игры довольны

- Как вам стадион в Москве?

- Я уже видел его до этого. Отличный стадион, как и все другие, на которых проходит турнир. Да, чилийцев на трибунах было больше, они громко болели. Но, мне кажется, мою команду тоже поддерживали и аплодировали нам, в том числе российские болельщики.