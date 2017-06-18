Хуан Антонио Пицци: После отмененного гола игроки сборной Чили испытали стресс

Главный тренер сборной Чили Хуан Антонио Пицци после победы над Камеруном в матче Кубка конфедераций (2:0) сказал, что отменный видеосудьей гол в конце первого тайма немного выбил его команду из колеи.

- Видеоповторы - хорошее нововведение? Сегодня было два момента, когда их использовали.

- Думаю, нужно время, чтобы эта система прижилась. Насколько я понимаю, это эксперимент. Может, пока трудно к этому привыкнуть. Мы еще не привыкли ждать, пока судья посмотрит видео. Возможно, в будущем мы свыкнемся и все будет нормально. Мы могли вести 1:0 уже после первого тайма. Игроки были разочарованы, испытали такой небольшой стресс, когда гол был отменен. И негатив тут один - решения не в вашу пользу нервируют вас. Но, думаю, что эта система даст возможность принимать более справедливые решения. Давайте подождем. Думаю, оценка системе будет дана и ФИФА примет окончательное решение, прислушавшись в том числе и к нам.

- Отмененный гол повлиял на вашу игру во втором тайме?

- Возможно, это действительно повлияло на нас, и мы стали играть хуже. Но решение было справедливое, хотя офсайд и был крошечным. Думаю, без видео такой гол бы засчитали. В футболе порой думаешь, что против тебя принято несправедливое решение.