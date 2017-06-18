Хуан Антонио Пицци: После отмененного гола игроки сборной Чили испытали стресс
Главный тренер сборной Чили Хуан Антонио Пицци после победы над Камеруном в
матче Кубка конфедераций (2:0) сказал, что отменный видеосудьей гол в конце
первого тайма немного выбил его команду из колеи.
- Думаю, нужно время, чтобы эта система прижилась. Насколько я понимаю, это
эксперимент. Может, пока трудно к этому привыкнуть. Мы еще не привыкли ждать,
пока судья посмотрит видео. Возможно, в будущем мы свыкнемся и все будет
нормально. Мы могли вести 1:0 уже после первого тайма. Игроки были
разочарованы, испытали такой небольшой стресс, когда гол был отменен. И негатив
тут один - решения не в вашу пользу нервируют вас. Но, думаю, что эта система
даст возможность принимать более справедливые решения. Давайте подождем. Думаю,
оценка системе будет дана и ФИФА примет окончательное решение, прислушавшись в
том числе и к нам.
- Отмененный гол повлиял на вашу игру во втором тайме?
- Возможно, это действительно повлияло на нас, и мы стали играть хуже. Но решение было справедливое, хотя офсайд и был крошечным. Думаю, без видео такой гол бы засчитали. В футболе порой думаешь, что против тебя принято несправедливое решение.
Матч
Голы
Видаль 81 (0:1). Варгас 90 (0:2).
Состав
Камерун: Ондоа, Фай, Нгадо Нганжу, Мабука, Тейку, Сиани (Нгамалеу, 87), Муканджо, Джум, Ангуисса (Манджек, 90), Абубакар, Бассогог
Чили: Эррера, Хара, Босежур, Фуензалида (Валенсия, 64), Исла, Медель, Арангис (Силва, 71), Видаль, Диас М., Варгас, Пуч (Санчес, 58)
Предупреждения:
нет - Хара, 66
Судья:
Дамир Скомина (Словения)
Место и дата
18 июня 21:00, Спартак, Текстовая трансляция