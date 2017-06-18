Хуан Антонио Пицци: Санчес в запасе? Все игроки не могут выходить одновременно
Главный тренер сборной Чили Хуан Антонио Пицци после победы над Камеруном на Кубке конфедераций (2:0) объяснил, почему лидер команды Алексис Санчес начал матч в запасе.
- Что вы думаете о матче?
- Первый и второй таймы сильно отличались. В первом тайме мы отлично играли
как команда, двигались, хорошо держали мяч. Да, были небольшие ошибки, но это
нормально. После перерыва подумали, что продолжим в том же духе, но этого не
получилось, соперник здорово играл в середине поля. Мы уверены в себе и уверены,
что всегда можем создавать голевые моменты. Во втором тайме мы играли хуже, но
зато получилось забить.
- Почему Санчес вышел только на замену?
- Все игроки одновременно не могут выходить на поле. Когда у вас есть отличный футболист, ты всегда думаешь, как его можно использовать. У Санчеса были небольшие проблемы со здоровьем, но он вышел и сыграл хорошо.
Матч
Голы
Видаль 81 (0:1). Варгас 90 (0:2).
Состав
Камерун: Ондоа, Фай, Нгадо Нганжу, Мабука, Тейку, Сиани (Нгамалеу, 87), Муканджо, Джум, Ангуисса (Манджек, 90), Абубакар, Бассогог
Чили: Эррера, Хара, Босежур, Фуензалида (Валенсия, 64), Исла, Медель, Арангис (Силва, 71), Видаль, Диас М., Варгас, Пуч (Санчес, 58)
Предупреждения:
нет - Хара, 66
Судья:
Дамир Скомина (Словения)
Место и дата
18 июня 21:00, Спартак, Текстовая трансляция