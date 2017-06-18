Хуан Антонио Пицци: Санчес в запасе? Все игроки не могут выходить одновременно

Главный тренер сборной Чили Хуан Антонио Пицци после победы над Камеруном на Кубке конфедераций (2:0) объяснил, почему лидер команды Алексис Санчес начал матч в запасе.

- Что вы думаете о матче?

- Первый и второй таймы сильно отличались. В первом тайме мы отлично играли как команда, двигались, хорошо держали мяч. Да, были небольшие ошибки, но это нормально. После перерыва подумали, что продолжим в том же духе, но этого не получилось, соперник здорово играл в середине поля. Мы уверены в себе и уверены, что всегда можем создавать голевые моменты. Во втором тайме мы играли хуже, но зато получилось забить.

- Почему Санчес вышел только на замену?

- Все игроки одновременно не могут выходить на поле. Когда у вас есть отличный футболист, ты всегда думаешь, как его можно использовать. У Санчеса были небольшие проблемы со здоровьем, но он вышел и сыграл хорошо.