Хави Гарсия: Данни был немного расстроен уходом из «Зенита», он и его семья влюбились в Петербург

Полузащитник «Зенита» Хави Гарсия поделился мнением о работе с Роберто Манчини и уходе Мигеля Данни.

– Вы единственный футболист в команде, кто уже работал с Манчини. Как восприняли его назначение?

– Да, я был счастлив – всегда приятно вновь поработать с тренером, которого ты давно знаешь. Он осуществил мой переход из «Бенфики» в «Манчестер Сити». Рад получить возможность вновь поработать с Манчини и его тренерским штабом.

– Как вы опишите его стиль?

– В первую очередь, он хочет видеть на поле единую команду, хочет добиться компактного стиля игры, хочет, чтобы все защищались. Все эти составляющие – самое важное, что есть в современном футболе. Например, посмотрите на мадридский «Атлетико» – они действуют компактно, сражаются на поле, и это позволяет им добиваться успехов.

– Вам уже сказали, кто станет новым капитаном после ухода Данни?

– Нет, пока не говорили.

– Успели с ним попрощаться?

– Да, я написал ему и позвонил. Он был немного расстроен, поскольку провел очень много времени в Петербурге, он и его семья влюбились в этот город. Но это жизнь, ему остается только поблагодарить «Зенит» за проведенные в его составе девять лет, – приводит слова Гарсии официальный сайт «Зенита».

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Напомним, Роберто Манчини возглавил «Зенит» летом 2017 года. На этом посту он сменил Мирчу Луческу, под руководством которого петербургский клуб занял третье место в чемпионате России и вылетел из Лиги Европы на стадии 1/16 финала, уступив по сумме двух матчей «Андерлехту». Хави Гарсия выступал под руководством Манчини в «Манчестер Сити» с 2012 по 2013 год.

5 июня «Зенит» объявил об уходе Данни из петербургского клуба. Контракт футболиста с сине-бело-голубыми официально истек 30 июня.

Мигель стал игроком «Зенита» в августе 2008 года. Португалец был куплен у московского «Динамо» за 30 миллионов евро. В составе петербургского клуба полузащитник стал трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка страны, победителем Суперкубка России и Суперкубка УЕФА. Данни провел за «Зенит» 256 матчей во всех турнирах и забил 68 голов.