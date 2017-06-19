Артуро Видаль: Видеоповторы – справедливая вещь и сделают футбол лучше
Полузащитник сборной Чили Артуро Видаль после победы над Камеруном на Кубке конфедераций сказал, что не имеет ничего против введения видеоповторов.
– Насколько для вас важна эта победа?
– Во-первых, хотел бы посвятить ее всем чилийцам, кто страдает сейчас от непогоды. Приехало много болельщиков, они создали домашнюю обстановку. Нужно было начать турнир с победы, и нам это удалось. Это самое важное.
– Что вы думаете по поводу отмененного гола в первом тайме и вообще этой системы в целом?
– Мы впервые столкнулись с этим. Мы, футболисты, сосредоточены на игре, и эта система создает определенные трудности, но нужно к этому привыкнуть. Нам объясняли, как это работает. Думаю, это справедливая вещь и она сделает футбол лучше.
– Как вы себя чувствовали себя после матча?
– Матч был непростым, и мы были счастливы, зайдя после игры в раздевалку. Это наш первый Кубок конфедераций, хотелось начать правильно. Камерун - хорошая команда, и мы рады, что забили им два гола.
Матч
Голы
Видаль 81 (0:1). Варгас 90 (0:2).
Состав
Камерун: Ондоа, Фай, Нгадо Нганжу, Мабука, Тейку, Сиани (Нгамалеу, 87), Муканджо, Джум, Ангуисса (Манджек, 90), Абубакар, Бассогог
Чили: Эррера, Хара, Босежур, Фуензалида (Валенсия, 64), Исла, Медель, Арангис (Силва, 71), Видаль, Диас М., Варгас, Пуч (Санчес, 58)
Предупреждения:
нет - Хара, 66
Судья:
Дамир Скомина (Словения)
Место и дата
18 июня 21:00, Спартак, Текстовая трансляция