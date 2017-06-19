ВИДЕО ДНЯ: Итальянские фанаты забросали штрафную Доннарумы деньгами
В матче молодежного чемпионата Европы между сборными Италии
и Дании (2:0) итальянские болельщики забросали штрафную Джанлуиджи Доннарумы деньгами.
Причиной тому стало то, что 18-летний голкипер отказался продлевать контракт с «Миланом», требуя зарплату в 4,5 миллиона евро, тогда как клуб готов платить игроку 4 миллиона евро. Футболистом интересуется ряд европейских клубов, в том числе «Манчестер Юнайтед» и «Реал».
Assuming that's 'money' being thrown at him now?! #ACMilan #ForzaMilan #Donnarumma pic.twitter.com/fYAKuuJtpE— AC Milan Talk (@ACMilanTalk1) 18 июня 2017 г.
Ранее президент «россонери» Йохонг Ли заявил, что клуб не намерен продавать игрока: «Мы потратили 800 миллионов евро на приобретение клуба. Неужели вы думаете, что мы обанкротимся, не продав Доннарумму за 30-40 миллионов? Мы не продадим его. Он будет сидеть на трибунах до конца сезона. Это наше окончательное решение».
Видео штрафной Доннаруммы pic.twitter.com/UqOpvFxoa9— Andrei Brõtkin (@ABrytkin) 18 июня 2017 г.
Напомним, в минувшем сезоне Доннарумма провел 41 матч за «Милан», пропустил 49 мячей и 12 раз отыграл «на ноль».