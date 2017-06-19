ВИДЕО ДНЯ: Итальянские фанаты забросали штрафную Доннарумы деньгами

В матче молодежного чемпионата Европы между сборными Италии и Дании (2:0) итальянские болельщики забросали штрафную Джанлуиджи Доннарумы деньгами.

Причиной тому стало то, что 18-летний голкипер отказался продлевать контракт с «Миланом», требуя зарплату в 4,5 миллиона евро, тогда как клуб готов платить игроку 4 миллиона евро. Футболистом интересуется ряд европейских клубов, в том числе «Манчестер Юнайтед» и «Реал».

Ранее президент «россонери» Йохонг Ли заявил, что клуб не намерен продавать игрока: «Мы потратили 800 миллионов евро на приобретение клуба. Неужели вы думаете, что мы обанкротимся, не продав Доннарумму за 30-40 миллионов? Мы не продадим его. Он будет сидеть на трибунах до конца сезона. Это наше окончательное решение».

Напомним, в минувшем сезоне Доннарумма провел 41 матч за «Милан», пропустил 49 мячей и 12 раз отыграл «на ноль».