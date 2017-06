ВИДЕО ДНЯ: Итальянские фанаты забросали штрафную Доннарумы деньгами

В матче молодежного чемпионата Европы между сборными Италии и Дании (2:0) итальянские болельщики забросали штрафную Джанлуиджи Доннарумы деньгами.

Причиной тому стало то, что 18-летний голкипер отказался продлевать контракт с «Миланом», требуя зарплату в 4,5 миллиона евро, тогда как клуб готов платить игроку 4 миллиона евро. Футболистом интересуется ряд европейских клубов, в том числе «Манчестер Юнайтед» и «Реал».

Assuming that's 'money' being thrown at him now?! #ACMilan #ForzaMilan #Donnarumma pic.twitter.com/fYAKuuJtpE