Голкипер «Валенсии» Райан перешел в стан дебютанта АПЛ – «Брайтон»

Вратарь «Валенсии» и сборной Австралии Мэтью Райан перешел в «Брайтон», сообщает официальный сайт английского клуба.

25-летний голкипер подписал пятилетнее соглашение с «чайками» и присоединится к новому клубу 1 июля. Сейчас Райан находится в расположении сборной, которая накануне уступила России (0:2) в матче первого тура группового этапа Кубка конфедераций.

Вторую половину минувшего сезона Мэтью провел в аренде в бельгийском «Генке», за который сыграл шесть игр и пропустил три мяча.

Напомним, «Брайтон» впервые в истории вышел в английскую премьер-лигу, заняв второе место в минувшем сезоне в чемпионшипе, уступив «Ньюкаслу», который стал победителем, всего одно очко.

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