Голкипер «Валенсии» Райан перешел в стан дебютанта АПЛ – «Брайтон»
Источник: «Брайтон»Комментарии
Вратарь «Валенсии» и сборной Австралии Мэтью Райан перешел в «Брайтон»,
сообщает официальный сайт английского клуба.
25-летний голкипер подписал пятилетнее соглашение с «чайками»
и присоединится к новому клубу 1 июля. Сейчас Райан находится в расположении сборной,
которая накануне уступила России (0:2) в матче первого тура группового этапа
Кубка конфедераций.
Вторую половину минувшего сезона Мэтью провел в аренде в
бельгийском «Генке», за который сыграл шесть игр и пропустил три мяча.
Напомним, «Брайтон» впервые в истории вышел в английскую премьер-лигу, заняв второе место в минувшем сезоне в чемпионшипе, уступив «Ньюкаслу», который стал победителем, всего одно очко.
Эменике вернется в «Спартак»? Таблица трансферов РФПЛ
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически