ВИДЕО ДНЯ: Халк и Оскар приняли участие в массовой драке в матче чемпионата Китая
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Экс-полузащитник «Челси» Оскар и бывший игрок «Зенита» Халк,
выступающие ныне за «Шанхай СИПГ», поучаствовали в массовой драке в матче
чемпионата Китая с «Гуанчжоу Фули» (1:1).
Спровоцировал драку Оскар, который дважды попал мячом по
соперникам, что возмутило их и из-за чего началась
потасовка, переходящая в массовую драку. Сам же бразилец в итоге чуть не оказался затоптанным.
Халк сначала стоял в стороне, затем полез разнимать игроков и при помощи грубой силы вытащил соперника из толпы и начал что-то ему объяснять.
Драка в матче чемпионата Китая с участием Оскара и Халка pic.twitter.com/pdOSVT8xZa— Руслан Абушкин (@abushkin) 18 июня 2017 г.
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