ВИДЕО ДНЯ: Халк и Оскар приняли участие в массовой драке в матче чемпионата Китая

Экс-полузащитник «Челси» Оскар и бывший игрок «Зенита» Халк, выступающие ныне за «Шанхай СИПГ», поучаствовали в массовой драке в матче чемпионата Китая с «Гуанчжоу Фули» (1:1).

Спровоцировал драку Оскар, который дважды попал мячом по соперникам, что возмутило их и из-за чего началась потасовка, переходящая в массовую драку. Сам же бразилец в итоге чуть не оказался затоптанным.

Халк сначала стоял в стороне, затем полез разнимать игроков и при помощи грубой силы вытащил соперника из толпы и начал что-то ему объяснять.