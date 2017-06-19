Криштиану Роналду: Ничья с Мексикой – это не тот результат, которого мы ожидали
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду
прокомментировал ничью с командой Мексики (1:1) в матче первого тура группового
этапа Кубка конфедераций.
«Во-первых, я хотел бы поблагодарить всех болельщиков. Ну а во-вторых, это не тот результат, которого мы ожидали. Мексиканцы забили нам на последней минуте, но это футбол, и мы верим в победу на турнире. Мы сохраняем спокойствие. Впереди нас ждут матчи, в которых нам представятся возможности. Сейчас мы концентрируемся на следующем матче», - приводит слова Роналду официальный твиттер Кубка конфедераций.
Лучший игрок матча Bud Alcohol Free Криштиану Роналду🇵🇹: Это не тот результат, на который мы рассчитывали 📽️#BUDAFMOTM pic.twitter.com/TkzeUk5fcc— #КК2017 (@fifaworldcup_ru) 18 июня 2017 г.
Напомним, во втором туре турнира португальцы 22 июня сыграют с командой России.
Матч
Португалия - Мексика - 2:2 (1:1)
Голы
Куарежма 34 (1:0). Эрнандес 42 (1:1). Соареш 86 (2:1). Морено 90 (2:2).
Состав
Португалия: Патрисиу, Пепе, Герреру, Фонте, Соареш, Моутинью (Силва А., 58), Гомеш, Карвалью, Роналду, Нани (Мартинш, 58), Куарежма (Силва А., 82)
Мексика: Очоа, Рейес Д., Лайюн, Морено, Сальседо (Араухо, 67), дос Сантос Х., Эррера, Гуардадо, Эрнандес, Вела (дос Сантос Д., 57), Хименес (Перальта, 78)
Предупреждения:
Силва А., 68; Гомеш, 90 - Гуардадо, 73
Судья:
Нестор Питана (Аргентина)
Место и дата
18 июня 18:00, Казань Арена, Текстовая трансляция