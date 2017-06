Virtus.pro выиграла Adrenaline Cyber League 2017

Astralis обыграла Virtus.pro в шоу-матче ELEAGUE Clash for Cash Датская команда Astralis перестреляла польский коллектив Virtus.pro в шоу-матче ELEAGUE Clash for Cash.

SK Gaming примет участие в ESL One New York 2017 Бразильская команда SK Gaming получила приглашение на турнир ESL One New York 2017.