Аршак Корян: Рано говорить о возвращении в «Локомотив», я еще на просмотре
Источник: ФК «Локомотив»Комментарии
Нападающий Аршак Корян, находящийся на просмотре в «Локомотиве»
поделился впечатлениями от возвращения в стан железнодорожников.
«Рано говорить о возвращении, я еще на просмотре. Так что будем работать. Очень рад увидеть ребят, тренеров, всех, кого знал. Думаю, что все будет хорошо», - приводит слова Коряна официальный сайт «Локомотива».
22-летний воспитанник красно-зеленых в течении пяти дней
будет находиться на просмотре, после чего тренерский штаб примет решение о
дальнейшем сотрудничестве с игроком.
Напомним, с февраля 2015 года Корян защищал цвета
голландского «Витесса». В основном составе этой команды он провел три матча. За
вторую команду «Витесса» забил 17 мячей в 40 матчах.
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