Аршак Корян: Рано говорить о возвращении в «Локомотив», я еще на просмотре

Нападающий Аршак Корян, находящийся на просмотре в «Локомотиве» поделился впечатлениями от возвращения в стан железнодорожников.

«Рано говорить о возвращении, я еще на просмотре. Так что будем работать. Очень рад увидеть ребят, тренеров, всех, кого знал. Думаю, что все будет хорошо», - приводит слова Коряна официальный сайт «Локомотива».

22-летний воспитанник красно-зеленых в течении пяти дней будет находиться на просмотре, после чего тренерский штаб примет решение о дальнейшем сотрудничестве с игроком.

Напомним, с февраля 2015 года Корян защищал цвета голландского «Витесса». В основном составе этой команды он провел три матча. За вторую команду «Витесса» забил 17 мячей в 40 матчах.