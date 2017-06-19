Футболисты «Амкара» начали австрийский сбор

Футболисты «Амкара» прибыли в австрийский Штегерсбах, где проведут ближайшие две недели.

Сразу после прибытия и размещения в отеле «Ларииар» игроки отправились на тренировку. В ней приняли участие вратари Дмитрий Хомич и Денис Вамбольт, защитники Брайн Идову, Петар Занев, Роланд Гиголаев и Александр Милькович, полузащитники Сергей Баланович, Павел Комолов, Михаил Костюков, Бранко Йовичич и Алихан Шаваев, нападающие Дарко Бодул, Станислав Прокофьев, Алексей Гасилин, Александр Салугин и Антон Шиндер.

Кроме того, к работе с командой приступили несколько футболистов, находящихся в «Амкаре» на просмотре.

Януш Гол и Секу Конде прилетят в Австрию в самое ближайшее время, а Николай Зайцев присоединится к своим одноклубникам 24 июня. Артур Нигматуллин, Михаил Сиваков и Иван Мельников, недавно заключившие контракты с «Амкаром», а также игрок молодежного состава Василий Алейников приступят к тренировкам в Австрии через несколько дней - после получения виз.

Напомним, у команды запланированы четыре контрольных матча: 20 июня «Амкар» сыграет с чешским клубом «Зноймо», 24-го – со словенским «Алюминием», 28-го – с румынским клубом «Астра». Четвертый матч состоится 2 июля, соперник красно-черных будет определен позже.