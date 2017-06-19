Футболисты «Амкара» начали австрийский сбор
Футболисты «Амкара» прибыли в австрийский Штегерсбах, где
проведут ближайшие две недели.
Сразу после прибытия и размещения в отеле «Ларииар» игроки
отправились на тренировку. В ней приняли участие вратари Дмитрий Хомич и
Денис Вамбольт, защитники Брайн Идову,
Петар Занев, Роланд Гиголаев и Александр Милькович, полузащитники Сергей
Баланович, Павел Комолов, Михаил Костюков, Бранко Йовичич и Алихан Шаваев,
нападающие Дарко Бодул, Станислав Прокофьев, Алексей Гасилин, Александр Салугин
и Антон Шиндер.
Кроме того, к работе с командой приступили несколько
футболистов, находящихся в «Амкаре» на просмотре.
Януш Гол и Секу Конде прилетят в Австрию в самое ближайшее
время, а Николай Зайцев присоединится к своим одноклубникам 24 июня. Артур
Нигматуллин, Михаил Сиваков и Иван Мельников, недавно заключившие контракты с
«Амкаром», а также игрок молодежного состава Василий Алейников приступят к
тренировкам в Австрии через несколько дней - после получения виз.
Напомним, у команды запланированы четыре
контрольных матча: 20 июня «Амкар» сыграет с чешским клубом «Зноймо», 24-го –
со словенским «Алюминием», 28-го – с румынским клубом «Астра». Четвертый матч
состоится 2 июля, соперник красно-черных будет определен позже.