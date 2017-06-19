Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Волейбол  Аргентина- : -Болгария
Футбол  Австралия- : -Германия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Хасан Мамтов: Принял решение перейти в «Анжи», о чем нисколько не жалею

Источник:  ФК «Анжи»Комментарии

Нападающий «Анжи» Хасан Мамтов, перешедший из «Тюмени, поделился впечатлениями от своего перехода в махачкалинскую команду.

- Хасан, кто был инициатором твоего перехода в «Анжи»?
- В первую очередь, заинтересованность во мне проявил главный тренер «Анжи» Александр Григорян, а уже потом на связь со мной вышли представители клуба и начались конкретные переговоры по контракту.

- У тебя было несколько предложений. Конкретно калининградская «Балтика» проявляла повышенный интерес и хотела видеть тебя в своих рядах.
- Да, меня звали несколько клубов, но я принял решение перейти в «Анжи». О чем нисколько не жалею.

- А что сыграло решающую роль в твоем выборе? Возможность попробовать свои силы в новом для себя турнире - премьер-лиге?
- Естественно, любой футболист мечтает сыграть на самом высоком уровне. Это и сыграло определяющую роль в принятии решения. Ну, и еще, конечно, ключевой фактор – это заинтересованность главного тренера.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Хасан Мамтов: 33 года? Отличный возраст для дебюта в РФПЛНападающий «Анжи» Хасан Мамтов, перешедший из «Тюмени, поделился впечатлениями от своего перехода в махачкалинскую команду.Эменике вернется в «Спартак»? Таблица трансферов РФПЛЭменике вернется в «Спартак»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Мамтов перешел из «Тюмени» в «Анжи»Бывший нападающий «Тюмени» Хасан Мамтов стал игроком «Анжи». Об этом сообщает официальный сайт махачкалинского клуба.«Анжи» подписал экс-защитника «СКА-Хабаровск» Удалого«Анжи» подписал контракт с центральным защитником Игорем Удалым, сообщается на официальном сайте клуба.«Анжи» подписал полузащитника Карасева«Анжи» подписал контракт с полузащитником Павлом Карасевым, до этого выступавшим за «СКА-Хабаровск».Алексей Солосин: Плохо, что некоторые люди развалили «Томь»Новичок «Анжи» вратарь Алексей Солосин рассказал, как он оказался в махачкалинском клубе.Арсен Акаев возглавил «Анжи-2»Бывший защитник и тренер махачкалинского «Анжи» Арсен Акаев стал главным тренером клуба «Анжи-2», который будет заявлен в третьем по силе дивизионе страны – ПФЛ.Сергей Паршивлюк: Знаю, что Кучук был во мне очень заинтересован. Это являлось немаловажным факторомНовичок «Ростова» Сергей Паршивлюк рассказал, как состоялся его трансфер в донскую команду, а также поделился ожиданиями от будущего сезона.«Анжи» подписал вратаря Солосина«Анжи» подписал контракт с голкипером Алексеем Солосиным, сообщается на официальном сайте клуба.Маркелов покинул московское «Динамо»«Футбольный клуб «Динамо» благодарит полузащитника за совместную работу и желает удачи в дальнейшей карьере», - говорится на официальном сайте бело-голубых.Телеканал ARD представил фильм о допинге в бразильском футболеНемецкий телеканал ARD во главе с журналистом Хайо Зеппельтом представил новый фильм о допинге, посвященный бразильскому футболу, сообщает RT, ссылаясь на издание Sportshau.«Анжи» продлил контракт с Григоряном на один год«Анжи» продлил контракт на один год с главным тренером команды Александром Григоряном. Об этом сообщает официальный сайт клуба.Александр Григорян: На ближайшей тренировке будем прорабатывать игру с тремя защитникамиГлавный тренер «Анжи» Александр Григорян заявил, что в следующем сезона схема игры команды не изменится.Александр Григорян: Мечтаю с «Анжи» попасть в Лигу ЕвропыГлавный тренер «Анжи» Александр Григорян рассказал о цели команды на следующий сезон.Паршивлюк подписал контракт с «Ростовом» на два года«Ростов» объявил о подписании контракта с защитником Сергеем Паршивлюком.«Шинник» подписал экс-полузащитника «Анжи» Ляха«Шинник» подписал однолетний контракт с полузащитником Андреем Ляхом.«Анжи» может подписать бывших игроков «СКА-Хабаровска»По информации «Советского спорта», бывшие игроки «СКА-Хабаровска» Павел Карасев и Игорь Удалый могут подписать контракты с «Анжи».«Анжи» подпишет контракты с Солосиным и полузащитником «Зари»Голкипер «Томи» Алексей Солосин и полузащитник «Зари» Игорь Чайковский продолжат карьеру в «Анжи», сообщает официальный сайт «Матч ТВ».Паршивлюк покинул «Анжи»Как стало известно «Советскому спорту», полузащитник махачкалинского «Анжи» Сергей Паршивлюк, покинул команду.Футболисты «Анжи» на сборах в Словении сыграют шесть матчейФутболисты «Анжи» 21 июня отправятся на сбор в Словению, где проведут шесть матчей, сообщает официальный сайт махачкалинцев.
Футбол
Главный тренер сборной Камеруна: Использование видеоповторов может стать очень важным
Футбол
Италия обыграла Данию на молодежном чемпионате Европы
Футбол
Видаль – лучший игрок матча Камерун – Чили
Футбол
Сборная Чили переиграла Камерун в матче Кубка конфедераций
все новости
Анжи
Анжикалендарьстатистика
Хасан Мамтов
Хасан Мамтоввсе новости