Хасан Мамтов: Принял решение перейти в «Анжи», о чем нисколько не жалею

Нападающий «Анжи» Хасан Мамтов, перешедший из «Тюмени, поделился впечатлениями от своего перехода в махачкалинскую команду.

- Хасан, кто был инициатором твоего перехода в «Анжи»?

- В первую очередь, заинтересованность во мне проявил главный тренер «Анжи» Александр Григорян, а уже потом на связь со мной вышли представители клуба и начались конкретные переговоры по контракту.

- У тебя было несколько предложений. Конкретно калининградская «Балтика» проявляла повышенный интерес и хотела видеть тебя в своих рядах.

- Да, меня звали несколько клубов, но я принял решение перейти в «Анжи». О чем нисколько не жалею.

- А что сыграло решающую роль в твоем выборе? Возможность попробовать свои силы в новом для себя турнире - премьер-лиге?

- Естественно, любой футболист мечтает сыграть на самом высоком уровне. Это и сыграло определяющую роль в принятии решения. Ну, и еще, конечно, ключевой фактор – это заинтересованность главного тренера.