Хасан Мамтов: Принял решение перейти в «Анжи», о чем нисколько не жалею
Нападающий «Анжи» Хасан Мамтов, перешедший из «Тюмени,
поделился впечатлениями от своего перехода в махачкалинскую команду.
- Хасан, кто был
инициатором твоего перехода в «Анжи»?
- В первую очередь, заинтересованность во мне проявил главный тренер «Анжи» Александр Григорян, а уже потом на связь со мной вышли представители клуба и начались конкретные переговоры по контракту.
- У тебя было
несколько предложений. Конкретно калининградская «Балтика» проявляла повышенный
интерес и хотела видеть тебя в своих рядах.
- Да, меня звали несколько клубов, но я принял решение перейти в «Анжи». О чем нисколько не жалею.
- А что сыграло
решающую роль в твоем выборе? Возможность попробовать свои силы в новом для
себя турнире - премьер-лиге?
- Естественно, любой футболист мечтает сыграть на самом высоком уровне. Это и сыграло определяющую роль в принятии решения. Ну, и еще, конечно, ключевой фактор – это заинтересованность главного тренера.