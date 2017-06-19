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Хасан Мамтов: 33 года? Отличный возраст для дебюта в РФПЛ

Источник:  ФК «Анжи»Комментарии

Нападающий «Анжи» Хасан Мамтов, перешедший из «Тюмени, поделился впечатлениями от своего перехода в махачкалинскую команду.

- Получается, что в премьер-лиге ты дебютируешь в 33 года. Какие цели для себя ставишь?
- Считаю, что это хороший возраст (смеется). Когда выходишь на поле, то уже не важно, сколько кому лет. В первую очередь, смотрят на то, как ты играешь. У меня в карьере все так складывается - в ФНЛ я дебютировал в 24 года, что по меркам этого дивизиона считается поздно. В премьер-лигу получил предложение в 33 года. Я не вижу в этом большой проблемы. Пока человек играет в футбол, что ему восемнадцать лет, что тридцать пять, и он выполняет требования, которые от него требуются, то возраст отходит на второй план.

- Есть несколько характерных примеров, когда футболисты раскрыли свой потенциал после тридцати лет - Лука Тони, Ди Натале, Рики Ламберт, Диего Милито. Их пример может стать показательным фактором?
- Да, такие случаи были. И это еще неполный список имен. Поэтому я не вижу в этом каких-то проблем.

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